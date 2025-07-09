Аэропорт Геленджика ответил на слухи о скором возобновлении полетов Аэропорт Геленджика не подтвердил сообщения о возобновлении полетов с 18 июля

Аэропорт Геленджика не планируется открывать для приема и отправки самолетов с 18 июля, заявили NEWS.ru сотрудники администрации воздушной гавани. По их словам, никаких решений по этому вопросу не принималось.

Полетов нет. Официальной информации [об открытии полетов с 18 июля] нет, — заявили сотрудники аэропорта.

Ранее появилась информация, что Росавиация планирует возобновить работу аэропорта Геленджика. По данным журналистов, полеты начнутся с 18 июля и будут осуществляться только в светлое время суток. Аэропорт Геленджика приостановил работу в конце февраля 2022 года после начала спецоперации на Украине.

До этого исполняющий обязанности главы Минтранса России Андрей Никитин заявил, что Росавиация подготовила предложения, направленные на решение связанных с ситуацией в аэропортах проблем. По его словам, для обеспечения комфорта пассажиров последствия от ограничений должны быть прогнозируемыми.

Гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев ранее заявил, что аэропорты получили дополнительную прибыль в связи с массовыми отменами и задержками рейсов. Он пояснил, что рестораны и кафе на территории воздушных портов столкнулись с большим потоком клиентов — застрявших пассажиров.