Росавиация подготовила ряд предложений на фоне ограничений в аэропортах

Росавиация подготовила предложения, направленные на решение связанных с ситуацией в аэропортах проблем, сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности главы Минтранса России Андрея Никитина. По его словам, для обеспечения комфорта пассажиров последствия от ограничений должны быть прогнозируемыми.

Коллеги подготовили определенные предложения, я с этими предложениями будут взаимодействовать уже с коллегами из других профилей. Она [ситуация] не решится в ночь, но она должна быть понятной, прогнозируемой, насколько это возможно, максимально комфортной для пассажиров, — сказал Никитин.

Ранее сообщалось, что пассажиры нескольких российских аэропортов провели больше суток в ожидании своих рейсов. По данным Росавиации, из-за ограничений на использование воздушного пространства вовремя улететь не смогли десятки тысяч человек. Некоторым из них приходилось спать прямо на полу в терминалах.

Роспотребнадзор открыл горячую линию для пассажиров, столкнувшихся с отменой или задержкой авиарейсов. Специалисты консультируют о правилах возврата билетов, получении компенсации и порядке подачи претензий к авиаперевозчику. В ведомстве также уточнили, что пассажир имеет право на возмещение от авиакомпании — 100 рублей за каждый час задержки, но не более 50% от стоимости билета.