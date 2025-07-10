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10 июля 2025 в 03:51

Аэропорт Саратова временно ограничил выпуск и прием самолетов

Самолет МС-21 Самолет МС-21 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропорту Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения коснутся всех воздушных судов, пока ситуация не стабилизируется. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов у авиакомпаний и следить за обновлениями.

Ранее появилась информация, что Росавиация планирует возобновить работу аэропорта Геленджика. По данным журналистов, полеты начнутся с 18 июля и будут осуществляться только в светлое время суток. Аэропорт Геленджика приостановил работу в конце февраля 2022 года после начала спецоперации на Украине.

Позднее администрация воздушной гавани опровергла эту информацию. По словам сотрудников аэропорта, никаких решений по этому вопросу не принималось.

До этого глава Минтранса России Андрей Никитин заявил, что Росавиация подготовила предложения, направленные на решение связанных с ситуацией в аэропортах проблем. По его словам, для обеспечения комфорта пассажиров последствия от ограничений должны быть прогнозируемыми.

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