Аэропорт Геленджика откроют уже в июле? Что известно, первые рейсы

Аэропорт Геленджика откроют уже в июле? Что известно, первые рейсы

Росавиация откроет аэропорт Геленджика уже в июле, сообщил источник в Минтрансе России. Что об этом известно и когда будут первые рейсы?

Что известно об открытии аэропорта Геленджика

По словам источника, полеты начнутся с 18 июля. Их будут выполнять только в светлое время суток. Первой авиакомпанией, которая вернется в гавань, станет «Аэрофлот».

Минтранс подтвердил, что аэропорт Геленджика готовится возобновить работу.

«В ближайшее время планируется открытие аэропорта для выполнения внутренних рейсов», — заявили в ведомстве.

Билеты запустят в продажу «после выпуска извещения», добавили там. Это же подтвердила Росавиация.

«Авиагавань в числе 11 аэропортов юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. В ближайшее время планируется открытие аэропорта для выполнения внутренних рейсов. Билеты появятся в продаже после выпуска извещения. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД», — сказано в сообщении.

Какой еще российский аэропорт могут открыть в ближайшее время

Накануне о готовности открыть аэропорт сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, он немедленно запустит работу воздушной гавани в Симферополе при получении соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина. Аксенов отметил, что авиация остается для Крыма основным видом транспорта, без которого республика теряет определенную долю туристов.

Потенциальное открытие аэропорта он обсудил с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. Тот отметил, что, несмотря на временное закрытие, симферопольской воздушной гавани продолжают уделять должное внимание.

Аэропорт в Симферополе перестал принимать и отправлять рейсы после начала СВО. В декабре 2023 года Аксенов говорил, что аэропорт Симферополя будет открыт только после окончания спецоперации. Путин подчеркивал, что главным критерием возобновления работы аэропортов на юге России остается безопасность полетов.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В каких городах России закрыты аэропорты

С начала СВО Росавиация 49 раз официально уведомляла о продлении запрета на полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, а также Симферополь и Элисту. Затем ведомство прекратило публикацию таких оповещений. При этом запрет на полеты сохраняется.

С тех пор открылся лишь один из перечисленных аэропортов — в Элисте, воздушная гавань начала снова принимать и отправлять рейсы в конце мая 2024 года.

Многие аэропорты в южной части России продолжают свою работу в штатном режиме. В том числе это Сочи, Ставрополь, Тамбов, Астрахань, Владикавказ, Махачкала, Нальчик, Минеральные Воды.

Также до курортов юга страны можно добраться на поезде, автобусе, такси или личном автомобиле.

Дополнено после публикации: около 18 часов мск стало известно, что «Аэрофлот» 18 июля возобновляет собственные регулярные рейсы из Москвы в Геленджик, полеты будут выполняться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320. Продажа билетов будет открыта сегодня, 9 июля. Первый рейс будет выполнен 18 июля. Далее — 20 и 23 июля, а с 25 июля полеты будут ежедневными. 6 августа добавится второй рейс, который с 8 августа и до середины сентября будет выполняться ежедневно.

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