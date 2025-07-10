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10 июля 2025 в 15:12

«Никто не позволит»: Рогов назвал цель шантажа Польши о закрытии аэропорта

Член ОП Рогов: Польша пытается заработать на угрозах закрытия аэропорта Жешува

Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

Варшава пытается заработать, шантажируя НАТО закрытием аэропорта Жешува, через который поставляется более 80% помощи Киеву, заявил NEWS.ru председатель координационного совета по интеграции новых регионов, председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, польский лидер Анджей Дуда торгуется с президентом Украины Владимиром Зеленским после успеха главы Белого дома Дональда Трампа в заключении ресурсной сделки.

Заявление Дуды очень простое, оно ложится в канву расторговки, то есть торга с режимом Зеленского, чтобы что-то получить за счет того, что аэропорт используется для поставок оружия для ВСУ. Увидев успех Трампа, который заставил Зеленского подписать ресурсную сделку и начал получать в том числе деньги за поставляемое оружие, Дуда понял, что надо идти этим же путем и зарабатывать как можно больше денег. Естественно, никто не прекратит использовать аэропорт, никто и не позволит Дуде этого сделать, — сказал Рогов.

Он уточнил, что подобные решения принимаются в Вашингтоне, а не в Варшаве. При этом, по словам члена ОП, Польша сможет извлечь выгоду из торга на фоне угроз закрытия воздушного хаба.

Ранее Дуда заявил, что аэропорт Жешува может быть закрыт, если Киев и его союзники продолжат считать его своей собственностью. По словам польского президента, Варшаву не приглашали в важные международные органы, которые принимали решение о поставках помощи Украине через территорию Польши.

Владимир Рогов
Польша
Украина
Анджей Дуда
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
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