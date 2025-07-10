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10 июля 2025 в 10:51

Дуда пригрозил закрыть ключевой хаб для поставок военной помощи Украине

Дуда пригрозил закрыть ключевой для поставок оружия Украине аэропорт Жешува

Анджей Дуда Анджей Дуда Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Аэропорт Жешува в Польше, через который проходит основная часть военной помощи Украине, может быть закрыт, если Киев и его союзники продолжат считать хаб «своей собственностью», заявил президент страны Анджей Дуда. Политик обратил внимание, что Варшаву «не приглашали в очень важные международные органы», которые принимали решение о поставках помощи Украине через польскую территорию, сообщила пресс-служба президента Польши.

Они просто считают, что аэропорт Жешува и наши автомагистрали принадлежат им. Ну, это не их, а наши. Если кому-то что-то не нравится, мы это закрываем и говорим «до свидания», – сказал Дуда.

Ранее польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша, Европа и весь мир устали от конфликта на Украине. Тем не менее он подчеркнул, что Варшава играет ключевую роль в поставках вооружения Киеву. Косиняк-Камыш напомнил, что 90% западной военной помощи поступает Украине через польский аэропорт Жешув. Кроме того, на польских тренировочных базах было подготовлено 30 тысяч украинских военных, добавил он.

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Анджей Дуда
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военная помощь
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