Священник рассказал о путешествии на Аляску патриарха Кирилла Советник Балашов: патриарх Кирилл приезжал на Аляску в 1993 году

Патриарх Кирилл посещал Аляску в 1993 году, будучи митрополитом Смоленским и Калининградским, рассказал РИА Новости советник патриарха Кирилла, протоиерей Николай Балашов. Тогда он сопровождал патриарха Алексия II в ходе визита в США, посвященного 200-летию православия в США.

По его словам, тогда российская делегация посетила Михаило-Архангельский храм в Ситке, построенный еще святителем Иннокентием, Еловый остров, который с 1831 года именовался официально Новым Валаамом, духовную семинарию имени преподобного Германа Аляскинского на острове Кадьяк, а также участвовала во встрече с местной общественностью и в пресс-конференции в Анкоридже, — отметил священник.

Ранее сообщалось, что владыка Алексий преподнес в дар российскому лидеру освященную на Святой горе Афон икону. Она четыре года находилась в его молитвенном уголке. По словам архиепископа, Россия подарила гражданам США то, за что они наиболее признательны, — православную веру.

До этого, что президент России Владимир Путин охарактеризовал состоявшиеся переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Он в беседе с владыкой Алексием назвал диалог очень хорошим.