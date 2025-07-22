Солнечные ванны обернулись для китаянки необратимыми последствиями Пенсионерка из Китая впала в кому после прогревания спины под солнцем

Жительница Китая впала в кому после двухчасового прогревания спины под солнцем, передает South China Morning Post. По информации издания, пенсионерка решила попробовать традиционный метод лечения.

В самый знойный час дня Ван легла на землю у дома, подставив спину солнцу. Она считала, что солнечные лучи прогреют жизненную энергию, высушат влагу и излечат все недуги. Женщина провела под солнцем несколько часов.

Родственники пенсионерки обнаружили ее тогда, когда она уже была без сознания. Врачи обнаружили у пациентки обширное кровоизлияние в мозг. Благодаря экстренной операции ее удалось спасти, но она впала в кому с серьезными повреждениями мозга.

Спустя четыре месяца интенсивной реабилитации, в которую входили процедуры иглоукалывания и несколько операций, китаянка начала постепенно восстанавливаться. В настоящее время она способна сидеть, стоять с опорой и самостоятельно принимать пищу, но последствия инсульта все еще дают о себе знать.

Ранее терапевт рассказала о признаках солнечного удара. Среди них могут быть тошнота, головокружение, покраснение кожи, слабость, пульсирующая головная боль и повышение температуры до 39–40 градусов. Также могут наблюдаться усиленное потоотделение, учащенное сердцебиение и дыхание, шум и давление в ушах.