Терапевт перечислила первые признаки солнечного удара

Тошнота, головокружение, покраснение кожи, слабость, пульсирующая головная боль, а также повышение температуры тела до 39–40 градусов зачастую сигнализируют о солнечном ударе, заявила Lenta.ru терапевт Ирина Волгина. Усиленное потоотделение, по ее словам, тоже тревожный признак.

Могут наблюдаться учащенное сердцебиение и дыхание, шум и давление в ушах, — перечислила Волгина.

Она предупредила, что самое опасное время пребывания на солнце — полдень. В зону риска входят дети, а также люди со светлым типом кожи, без волос или с редкими волосами. Особенно уязвимы и россияне, которые не соблюдают питьевой режим и не носят головные уборы.

Невролог Александр Комаров ранее заявил, что в жаркую погоду нельзя заниматься спортом на улице и загорать. Он отметил, что эти действия могут нанести серьезный вред здоровью. Таким образом можно получить тепловой удар или заработать онкологическое заболевание.