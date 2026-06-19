Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 19:15

Не покупаю саженцы голубики: простой июньский способ получить крепкие кусты самому

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Лето — удачное время, чтобы размножить голубику и получить новые кусты без покупки саженцев. В июне — июле используют молодые побеги текущего года, и именно они дают самый высокий шанс на укоренение.

Для черенков выбирают полуодревесневшие веточки длиной 10–15 см с 2–3 почками. Нижний срез делают под углом, листья снизу убирают, а верхние оставляют. Перед посадкой срез обрабатывают стимулятором корнеобразования.

Грунт готовят заранее: кислый верховой торф смешивают с песком (3:1), важно поддерживать pH 3,5–4,5. Черенки заглубляют на 3–5 см и ставят под углом около 60 градусов. После посадки их накрывают пленкой, держат в теплом месте (22–25 °C) и в рассеянной тени, регулярно опрыскивают и проветривают. Корни появляются через 4–6 недель.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и отметила, что при соблюдении влажности черенки действительно приживаются лучше. Дополнительно не стоит забывать про мульчирование молодых кустов — оно помогает сохранить кислотность почвы и защищает корни от пересыхания.

Ранее сообщалось, что весной виноград решает, каким будет урожай — крупным и сладким или мелким и кислым. В этот момент одна правильная подкормка способна заменить сезон «химии».

Проверено редакцией
Читайте также
Июньская капуста: как вырастить идеальный урожай для зимних запасов
Семья и жизнь
Июньская капуста: как вырастить идеальный урожай для зимних запасов
Перцы быстро идут в рост после грядки: секрет подготовки рассады оказался очень простым
Общество
Перцы быстро идут в рост после грядки: секрет подготовки рассады оказался очень простым
Окучивание в зной без ошибок: простой подход поможет сохранить крупный урожай
Общество
Окучивание в зной без ошибок: простой подход поможет сохранить крупный урожай
7 эффективных способов борьбы с одуванчиками на участке навсегда
Семья и жизнь
7 эффективных способов борьбы с одуванчиками на участке навсегда
Врач объяснила, при каких условиях можно спать с включенным кондиционером
Здоровье/красота
Врач объяснила, при каких условиях можно спать с включенным кондиционером
посадки
мульчирование
советы
сады
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Найдено тело подростка, которого унесло течением реки
Ребенок пострадал при атаке ВСУ в Брянской области
Стало известно, что может измениться в семейной ипотеке
Назван процент россиян, которые хотели бы возрождения СССР
Депутат отдал мошенникам $1,5 млн
Калининградец сел за поддержку ВСУ «рублем»
«Все время плачет»: сестра Дятлова требует возбудить новое уголовное дело
«Из трубы я вышел первым»: пулеметчик «Ахмата» о «Потоке» и бегстве ВСУ
Похороны матери Хворостовского, новая ставка ЦБ, допвыплаты: что дальше
Деревянко рассказал о роли жены в выборе своего гардероба
«Она хотела бы»: Деревянко раскрыл детали супружеской жизни
Потеря проектов, алкоголь, суды за сына: как живет актер Павел Прилучный
Актер Деревянко ответил, кто отвечает за бюджет в семье
Мерц раскрыл, кто должен сыграть важную роль в переговорах с РФ по Украине
В СФ сообщили о работе над Российско-Азербайджанским университетом в Баку
Политолог предположил, с чего может начаться ядерная война
Саммит Россия — АСЕАН: Москва становится главным торговым партнером в Азии
В Госдуме назвали способ пресечь атаки украинских БПЛА на Россию
В Европе подтвердили попытки наладить контакт с Россией
В московской квартире загорелся электровелосипед
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.