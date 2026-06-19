Не покупаю саженцы голубики: простой июньский способ получить крепкие кусты самому

Лето — удачное время, чтобы размножить голубику и получить новые кусты без покупки саженцев. В июне — июле используют молодые побеги текущего года, и именно они дают самый высокий шанс на укоренение.

Для черенков выбирают полуодревесневшие веточки длиной 10–15 см с 2–3 почками. Нижний срез делают под углом, листья снизу убирают, а верхние оставляют. Перед посадкой срез обрабатывают стимулятором корнеобразования.

Грунт готовят заранее: кислый верховой торф смешивают с песком (3:1), важно поддерживать pH 3,5–4,5. Черенки заглубляют на 3–5 см и ставят под углом около 60 градусов. После посадки их накрывают пленкой, держат в теплом месте (22–25 °C) и в рассеянной тени, регулярно опрыскивают и проветривают. Корни появляются через 4–6 недель.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и отметила, что при соблюдении влажности черенки действительно приживаются лучше. Дополнительно не стоит забывать про мульчирование молодых кустов — оно помогает сохранить кислотность почвы и защищает корни от пересыхания.

Ранее сообщалось, что весной виноград решает, каким будет урожай — крупным и сладким или мелким и кислым. В этот момент одна правильная подкормка способна заменить сезон «химии».