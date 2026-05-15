Распускается прямо на глазах после дождя: цветет как стая лилий белого, розового и желтого цвета

Зефирантес — это луковичное растение с цветением, похожим на стайку нежных звездчатых лилий белого, розового, желтого и красного цвета с контрастной сердцевиной.

Удивительная особенность зефирантеса — цветонос развивается настолько быстро, что растение прозвали «выскочкой», особенно эффектно цветки появляются после обильных дождей, за что его еще называют дождевой лилией.

Цветет зефирантес волнами с весны до осени, каждый отдельный цветок живет всего 1–3 дня, но на смену ему тут же приходят новые бутоны. Он растет на солнце и в полутени, на любых почвах от песка до глины, и практически не требует ухода.

Для посадки в мае выберите солнечное место с хорошим дренажем, высадите луковицы гнездом по 5-6 штук на глубину 3–5 см на расстоянии 10 см друг от друга, слегка присыпав шейку землей. После посадки неделю не поливайте, чтобы луковицы не загнили, а далее поливайте умеренно только в период роста. На зиму в регионах с морозами луковицы выкапывают и хранят в прохладе.

