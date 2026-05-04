Цветет красивее магнолии: кустарник для дачи с чудным цветением и съедобными плодами

Айва японская, или хеномелес, — это кустарник, который сочетает в себе декоративность весны, пользу осени и абсолютную выносливость, не требуя взамен практически никаких хлопот.

Ее главное преимущество — это потрясающее, чудное и очень раннее цветение: в конце мая — июне растение превращается в пылающий костер, будучи сплошь усыпано яркими красно-оранжевыми, реже розовыми или белыми цветками до 5 см в диаметре.

Но главная сила хеномелеса для дачника, который не может проводить на участке все время, — это его феноменальная жизнестойкость и долговечность. Он засухоустойчив, может расти на любой, даже самой бедной почве и способен жить на одном месте до 80 лет. Куст морозостоек (выдерживает до -30 °C).

Плоды айвы, похожие на желтые «яблочки» или маленькие груши, созревают в сентябре-октябре. Из них варят душистое варенье.

