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12 июля 2026 в 09:00

Не выбрасывай перезревшие помидоры: запекаю их с чесноком и базиликом — про кетчуп можно забыть

Фото: D-NEWS.ru
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Секрет идеального гарнира или закуски: запеченные помидоры с чесноком и базиликом. Делаю их раз в неделю.

Ингредиенты

Помидоры мясистые — 6 шт., чеснок — 4 зубчика, сахар — 2 ст. л., базилик свежий — горсть, бальзамический уксус — 2 ст. л., масло оливковое — 3 ст. л., соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала режу чеснок пластинами, а базилик тонкой соломкой. Духовку грею до 160 °С, ставлю туда большой поддон разогреваться. Помидоры мою и режу пополам поперек. Смазываю их ложкой масла, кладу срезом вниз на горячий поддон и держу 2 минуты. Переворачиваю, поливаю оставшимся маслом и уксусом. Сверху — чеснок, сахар, соль, перец. Отправляю в духовку ровно на час. Горячие помидоры посыпаю базиликом и подаю к столу — идеальный гарнир или закуска.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Помидоры получились с карамельной корочкой, а внутри — сочные, с вкраплениями базилика. Рекомендую подавать к мясу как гарнир — это вытеснит любой кетчуп.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
помидоры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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