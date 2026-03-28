Не покупайте горшки: 5 предметов из мусорки, которые спасут вашу рассаду

Готовим тару для рассады — от молочных пакетов до торфяных горшочков
В апреле, когда подоконники трещат от томатов и перцев, тратить бюджет на пластик или торф — непозволительная роскошь. Опытные садоводы давно знают: идеальная тара для рассады часто оказывается не в магазине, а в мусорном ведре. Главное — учесть нюансы дренажа и объема, чтобы молодые растения не пострадали от вашей экономии.

Вот топ бюджетных решений, которые работают не хуже покупных.

Пластиковая «кухонная» серия

  • Молочные пакеты (тетрапак). Идеальны для пикировки томатов и перцев. Разрезаете поперек, промываете, пробиваете дно шилом. Фольгированный слой не пропускает свет к корням и долго держит форму.

  • Прозрачные стаканы (0,5 л). Из-под сметаны или йогурта. Лучший выбор для огурцов и тыквенных: видно степень увлажнения и развитие корневого кома. Не забудьте сделать 3–4 отверстия паяльником (не ножом — край не поплывет).

  • Пятилитровые бутылки (канистры). Режем вдоль на 2 корыта или используем целиком под «улитку» для медленнорастущих культур.

Органика, которая не всегда удобна

  • Торфяные горшочки. Минус: пересушивают землю как губка. Плюс: высаживаются в грунт без травмы корня. Чтобы тара для рассады из торфа работала, ставьте их в плотно сомкнутые поддоны и поливайте строго в поддон.

  • Яичная скорлупа. Только для микрозелени или культур с коротким циклом (капуста на рассаду перед высадкой). Для томатов объем катастрофически мал.

Главный лайфхак сезона

Какую бы бюджетную тару вы ни выбрали, апрельская рассада требует одного — объема не менее 200 мл для культур без пикировки и 500 мл для томатов после пикировки. Если тара для рассады прозрачная, спрячьте ее в непрозрачный короб или покрасьте — корням свет вреден, а водоросли на стенках стакана отбирают у сеянцев азот.

Молочные пакеты, стаканы из-под сметаны и разрезанные бутылки — это не мусор, а ваша бесплатная замена покупным кассетам. При грамотной подготовке (дренаж и защита от света) бюджетная тара для рассады служит один сезон без потери качества. Не тратьтесь на пластик, который потом пылится в сарае, — пусть работают подручные материалы.

Ранее мы рассказывали, какие бесплатные удобрения вы выбрасываете каждый день.

Виктория Семенова
