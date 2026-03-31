Готовлю грядки к сезону: названы лучшие удобрения для мартовских посадок — от рассады до многолетников

Март — время, когда сад и огород просыпаются, и важно помочь растениям войти в активный рост. От весенней подкормки зависит их здоровье и будущий урожай.

Самый безопасный и доступный вариант — компост. Он улучшает структуру почвы, делает ее рыхлой и постепенно отдает питательные вещества.

Перегной — ценный источник азота, особенно полезный для тыквенных, капусты и рассады, но важно, чтобы он был перепревшим.

Для быстрого эффекта используют минеральные смеси. Универсальный вариант — комплексное удобрение с равным содержанием азота, фосфора и калия.

Азотные удобрения стимулируют рост зелени, их вносят под рассаду, салаты и листовые овощи. Фосфорные важны для цветения — их добавляют при подготовке клумб с многолетниками и однолетниками. Если вы только начинаете осваивать участок, выбирайте компост или комплексное минеральное удобрение — это покроет основные потребности растений. Главное — не оставлять землю без поддержки после зимы.

