02 февраля 2026 в 11:34

Стоянов признался в любви к одному городу

Стоянов признался, что Москва сделала его одним из самых счастливых людей в мире

Юрий Стоянов Юрий Стоянов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Юрий Стоянов признался в беседе с «Вечерней Москвой», что Москва сделала его одним из самых счастливых людей в мире. По его словам, столица стала для него «любимой женщиной». Артист назвал себя настоящим фанатом Москвы.

Москва — моя любимая женщина, на которой я «женат» с юношеских лет и с которой живу по сей день. Да, я родился в Одессе, жил и работал в Санкт-Петербурге, и все это было прекрасно. Но именно Москва сделала меня одним из самых счастливых людей на свете. Часто цитирую писателя Михаила Жванецкого: «Надо родиться в Одессе, помучиться в Ленинграде и хорошо пожить в Москве, — высказался Стоянов.

Он отметил, что его не раздражают пробки и быстрый ритм столицы. По его признанию, по природе он достаточно ленивый человек, но, несмотря на это, ему очень комфортно жить в Москве. Этот город дает ему множество ресурсов и эмоций, подытожил актер.

Ранее Стоянов рассказал, что не может самостоятельно придерживаться правильного питания, в этом ему помогает супруга. Он подчеркнул, что диета для него — это невкусная еда.

