18 января 2026 в 18:25

Звезда фильма «Малыш на драйве» стал отцом

Актера Энсела Элгорта застали на прогулке с младенцем и неизвестной девушкой

Энсел Элгорт Энсел Элгорт Фото: Imagespace/Global Look Press
Актер Энсел Элгорт, известный по главным ролям в фильмах «Виноваты звезды» и «Малыш на драйве», впервые стал отцом, сообщает таблоид Page Six. Папарацци заметили 31-летнюю звезду на прогулке в Нью-Йорке вместе с младенцем в слинге и неизвестной девушкой.

Пара вела себя непринужденно и даже воспользовалась метро, не скрываясь от случайных прохожих. В последние годы актер редко появляется на публике и ведет закрытый образ жизни. Это произошло после громких обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых против него в 2020 году. С тех пор Элгорт практически не участвует в светской жизни.

Личная жизнь актера долгое время была связана с Виолеттой Комышан, с которой он встречался еще со школьных времен. После череды расставаний и примирений пара окончательно разорвала отношения в 2022 году.

Ранее стало известно о рождении первенца у комика Пита Дэвидсона. Его возлюбленная, модель Элси Хьюитт, родила дочь, которую назвали Скотти Роуз. Имя для девочки выбрали в честь отца артиста — пожарного Скотта Дэвидсона, умершего во время терактов 11 сентября 2001 года.

