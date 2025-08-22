В МИД Китая раскрыли, сколько лидеров приедет на грядущий саммит ШОС

Более 20 глав иностранных государств, а также представители международных организаций станут участниками саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, сообщает Reuters со ссылкой на помощника министра иностранных дел КНР Лю Биня. Он напомнил, что мероприятие пройдет с 31 августа по 1 сентября.

Председатель КНР Си Цзиньпин соберется с более чем 20 иностранными лидерами и главами 10 международных организаций у берегов реки Хайхэ, — подчеркнул дипломат.

По его словам, Си Цзиньпин организует приветственный банкет для лидеров стран — участниц объединения и выступит с ключевым докладом. На саммит были приглашены президент России Владимир Путин, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев и другие.

Ранее представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя прошедший на Аляске саммит лидеров РФ и США, заявила, что власти КНР положительно воспринимают улучшение отношений Москвы и Вашингтона. По ее словам, Пекин также приветствует поддержание российско-американских контактов.