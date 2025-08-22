Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 07:27

В МИД Китая раскрыли, сколько лидеров приедет на грядущий саммит ШОС

МИД КНР: лидеры более 20 стран съедутся на саммит ШОС в Тяньцзине 31 августа

Заседание Совета глав государств — членов ШОС Заседание Совета глав государств — членов ШОС Фото: kremlin.ru

Более 20 глав иностранных государств, а также представители международных организаций станут участниками саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, сообщает Reuters со ссылкой на помощника министра иностранных дел КНР Лю Биня. Он напомнил, что мероприятие пройдет с 31 августа по 1 сентября.

Председатель КНР Си Цзиньпин соберется с более чем 20 иностранными лидерами и главами 10 международных организаций у берегов реки Хайхэ, — подчеркнул дипломат.

По его словам, Си Цзиньпин организует приветственный банкет для лидеров стран — участниц объединения и выступит с ключевым докладом. На саммит были приглашены президент России Владимир Путин, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев и другие.

Ранее представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя прошедший на Аляске саммит лидеров РФ и США, заявила, что власти КНР положительно воспринимают улучшение отношений Москвы и Вашингтона. По ее словам, Пекин также приветствует поддержание российско-американских контактов.

Китай
саммиты
ШОС
Си Цзиньпин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии нашли весомую причину прекратить помощь Украине
Вассерман назвал «самую долгоиграющую» катастрофу, созданную Хрущевым
Экс-замминистра Минобороны отверг обвинения в коррупции и мошенничестве
Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Строительство моста превратилось в кошмар из-за оборвавшегося троса
Россиянам запретили делиться секретами обмана коммунальных счетчиков
В российском городе появилась улица в честь Балабанова
В Китае раскрыли причину отказа Киева от нейтральных гарантов безопасности
«Запад в шоке»: глава Ростеха раскрыл темпы поставки оружия в войска
Сенатор нашел способ улучшить рождаемость и повысить доступность жилья
«Ранит всех, кто рядом»: ВСУ начали чаще применять негуманное оружие в ЛНР
Российские шахматисты получили золотые медали на Всемирной олимпиаде
ВСУ лишили «глаз с воздуха», удар по цеху: новости СВО на утро 22 августа
Мошенники обманывают с помощью поддельных QR-кодов: как распознать фейк
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 августа
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
«Продвинулись севернее Торского»: раскрыты новые успехи ВС России в ДНР
Названа страна на Ближнем Востоке, которую полюбили туристы из России
Силы ПВО ликвидировали 54 дрона над восемью регионами России
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 августа: инфографика
Дальше
Самое популярное
Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму
Общество

Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!
Общество

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!
Общество

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.