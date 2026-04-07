07 апреля 2026 в 10:25

Лжеремонтники обманули петербуржцев на миллионы рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге пресечена деятельность группы мошенников, действовавших под видом мастеров по ремонту техники, сообщает Telegram-канал «78 Новости». По предварительным данным, ущерб от их действий составил около 12 млн рублей.

По версии следствия, подозреваемые привлекали клиентов через объявления на интернет-площадках, распространяли листовки и создавали сайты, имитирующие ресурсы известных сервисных компаний. Потенциальных заказчиков привлекали заниженными ценами на услуги.

После получения доступа в квартиры стоимость работ значительно увеличивали. Дополнительные расходы объясняли необходимостью замены деталей, которые фактически не требовались. В ряде случаев злоумышленники брали предоплату, после чего сообщали о якобы выявленных неисправностях и требовали дополнительные средства. При попытке отказа от услуг деньги клиентам не возвращались, а техника оставлялась в разобранном состоянии.

Общий ущерб оценивается примерно в 12 млн рублей. Устанавливается число пострадавших и точный размер причиненного вреда. В рамках расследования проведены обыски по местам проживания и в офисах фигурантов. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Ранее эксперт платформы «Мошеловка» Галактион Кучава заявил, что мошенники начали использовать городские номера для звонков россиянам, чтобы вызвать доверие. По его словам, этот метод становится все более популярным среди злоумышленников.

