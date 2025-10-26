Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 14:59

Назван способ, как оценить моральные качества будущих сотрудников

Депутат Иванов призвал работодателей проверять соцсети будущих сотрудников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал работодателей проверять социальные сети потенциальных сотрудников перед трудоустройством для оценки их моральных качеств. В разговоре с NEWS.ru он выразил уверенность, что такая система отбора окажет долгосрочный положительный эффект на соискателей.

Каждый руководитель, принимая человека в свой коллектив, берет на себя ответственность не только за деловые качества нового работника, но и за его моральный облик. Мы должны совместно создавать здоровую среду, в которой нет места разврату, пьянству и другим пагубным явлениям. Когда молодые люди будут осознавать, что их необдуманные поступки, запечатленные в интернете, могут навсегда закрыть перед ними двери престижных предприятий и учреждений, это послужит для них дополнительным стимулом к самодисциплине, — объяснил Иванов.

По мнению собеседника, молодежь будет более ответственно подходить к тому, что и как публиковать, станет стремиться к здоровому и добропорядочному образу жизни. Также парламентарий обратил особое внимание на то, что открытость информации в современных коммуникационных сервисах позволяет составить ясное представление о ценностях и об образе жизни человека.

Просмотр публикаций соискателя помогает понять его истинное лицо. Если человек размещает в своих аккаунтах непристойный контент, демонстрирует недостойное поведение или состоит в сообществах, пропагандирующих безнравственность, это является серьезным сигналом для потенциального работодателя. Нам не нужны в трудовых коллективах ни сторонники разрушительных течений, ни люди, ведущие неподобающий образ жизни, — пояснил Иванов.

Ранее юрист и правозащитник Михаил Салкин заявил, что начальник не имеет права штрафовать сотрудников за настольные игры в рабочее время. Однако, по его словам, в крайнем случае он может применить дисциплинарное взыскание и даже уволить.

Софья Якимова
