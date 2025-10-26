Назван способ, как оценить моральные качества будущих сотрудников

Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал работодателей проверять социальные сети потенциальных сотрудников перед трудоустройством для оценки их моральных качеств. В разговоре с NEWS.ru он выразил уверенность, что такая система отбора окажет долгосрочный положительный эффект на соискателей.

Каждый руководитель, принимая человека в свой коллектив, берет на себя ответственность не только за деловые качества нового работника, но и за его моральный облик. Мы должны совместно создавать здоровую среду, в которой нет места разврату, пьянству и другим пагубным явлениям. Когда молодые люди будут осознавать, что их необдуманные поступки, запечатленные в интернете, могут навсегда закрыть перед ними двери престижных предприятий и учреждений, это послужит для них дополнительным стимулом к самодисциплине, — объяснил Иванов.

По мнению собеседника, молодежь будет более ответственно подходить к тому, что и как публиковать, станет стремиться к здоровому и добропорядочному образу жизни. Также парламентарий обратил особое внимание на то, что открытость информации в современных коммуникационных сервисах позволяет составить ясное представление о ценностях и об образе жизни человека.

Просмотр публикаций соискателя помогает понять его истинное лицо. Если человек размещает в своих аккаунтах непристойный контент, демонстрирует недостойное поведение или состоит в сообществах, пропагандирующих безнравственность, это является серьезным сигналом для потенциального работодателя. Нам не нужны в трудовых коллективах ни сторонники разрушительных течений, ни люди, ведущие неподобающий образ жизни, — пояснил Иванов.

