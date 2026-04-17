Сотрудник коммунальных служб погиб при взрыве во Владикавказе

Взрыв убил сотрудника коммунальных служб во Владикавказе, рассказал в Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Инцидент случился на углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка во время погрузки мусорных контейнеров.

К огромному сожалению, погиб сотрудник коммунальных служб, который в этот момент выполнял работы по уборке территории, — сообщил руководитель региона.

На месте работают экстренные службы и представители правоохранительных органов. Специалисты устанавливают тип взрывного устройства и обстоятельства, приведшие к детонации.

Меняйло также добавил, что контейнер отвезут на полигон, где специалисты выгрузят весь мусор и тщательно проверят на наличие возможных взрывоопасных предметов и веществ. Параллельно с этим следователи и профильные специалисты изучают место ЧП.

Ранее сообщалось, что в центре Владикавказа на улице Августовских Событий произошел мощный взрыв, в результате которого оказалось частично разрушено здание склада стройматериалов компании «ХДМ». Как отметил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, число пострадавших при взрыве увеличилось до 10 человек. Один из них в крайне тяжелом состоянии.

