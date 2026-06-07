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07 июня 2026 в 11:14

Сорвал джекпот с этим мясом в пармезановой корочке — лучшего стейка еще не пробовал

Фото: D-NEWS.ru
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Я долго искал способ сделать простое мясо праздничным. Нашел: пармезан и 5 минут. Результат — корочка, которая хрустит, и сок, который капает на тарелку.

Ингредиенты

Говядина (стейк) — 500 г, пармезан — 100 г, масло оливковое — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., перец черный — 0.5 ч. л., чеснок — 2 зубчика.

Как готовлю

Сначала я натираю мясо солью, перцем и чесноком, даю постоять 10 минут. Тем временем тру пармезан на мелкой терке — он должен быть буквально пылью. Обжариваю стейк на раскаленной сковороде по 3 минуты с каждой стороны. Важно не пережарить, внутри должно остаться розовым.

Снимаю с огня, пока горячий, щедро посыпаю пармезаном со всех сторон. Оставляю на минуту под крышкой — сыр плавится и превращается в хрустящую корку. Режу поперек волокон и подаю, пока корочка еще теплая и ломается с хрустом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Честно, я сам не ожидал, что пармезановая корочка может быть такой хрустящей, а мясо — настолько сочным, что сок буквально капает на тарелку при нарезке. Моя девушка попросила добавки — это ли не главный комплимент? Советую подавать стейк сразу с плиты, пока корочка не размякла.

Проверено редакцией
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