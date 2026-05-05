В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира элитного подразделения ХАМАС

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в секторе Газа командира элитного подразделения «Нухба», которое входит в состав боевого крыла палестинского движения ХАМАС. По информации армейской пресс-службы, уничтожен Анас Мухаммад Ибрагим Хамад, который участвовал в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.

ЦАХАЛ ликвидировала командира «Нухбы», который проник на музыкальный фестиваль «Нова» во время бойни 7 октября и представлял непосредственную угрозу для израильских военных, — сообщили в пресс-службе.

По данным ЦАХАЛ, Анас Мухаммад Ибрагим Хамад был уничтожен в результате авиаудара по центральной части сектора Газа. Там подчеркнули, что израильские военные приняли меры по минимизации рисков для гражданского населения. Армия использовала высокоточное оружие и осуществляла наблюдение с воздуха.

Ранее Армия обороны Израиля уничтожила подземный тоннель на территории Ливана, принадлежавший движению «Хезболла». Длина подземного маршрута составляла около 80 метров. Судя по появившимся кадрам, тоннель имел извилистый путь. Его подорвали саперы.