Готовим свекольник по-новому: с тархуном и фруктовым дымком

Веганский свекольник с копченой грушей и тархуном — это изысканная интерпретация классического летнего супа, где привычные ингредиенты получают неожиданное звучание. Основу блюда составляет яркая свекла, предварительно запеченная до мягкости и нарезанная изящной соломкой. К ней добавляют кубики копченой груши, придающей супу деликатные дымные нотки, и хрустящую соломку свежего огурца для контраста текстур.

Ароматный тархун становится ключевым акцентом — его мелко рубят и добавляют в охлажденный овощной бульон, заправленный лимонным соком и оливковым маслом с легкой горчичной нотой. Важный секрет — настаивание готового супа в холодильнике не менее двух часов, чтобы все вкусы гармонично соединились. Сервируют этот освежающий веганский свекольник с воздушной растительной сметаной и веточками свежего тархуна, создавая элегантную подачу.

Для гурманов можно усилить копченый акцент щепоткой копченой паприки, которая подчеркнет необычный характер груши. Этот свекольник с копченой грушей — идеальное решение для знойных дней, когда хочется одновременно легкости и насыщенного вкуса. Сочетание сладковатой свеклы, фруктовой дымности и пряной свежести тархуна создает поистине гастрономическую симфонию.