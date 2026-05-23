Три неожиданных рецепта окрошки, от которых вы будете в восторге

Стандартная окрошка на квасе или кефире знакома всем. Но почему бы не добавить в нее что-то новое, что сделает блюдо еще более интересным? Заменив пару привычных продуктов, вы получите совершенно другой вкус. Мы предлагаем три авторских варианта: с хреном и яблоком, с копченой курицей и авокадо, а также постную версию на свекольном квасе с маринованными грибами. Каждый из них прост в приготовлении, но имеет свою неповторимую изюминку. Готовьте и удивляйтесь.

Окрошка с хреном и зеленым яблоком на кефирно-минеральной основе

Кисломолочная база в паре с газировкой делает суп легким, а хрен добавляет пикантную остроту. Яблоко вносит приятную кислинку и свежесть. Ингредиенты: 300 г отварной картошки, 200 г вареной колбасы или отварного мяса, 4 яйца, 1 свежий огурец, 200 г редиса, 1 кислое зеленое яблоко, 100 г зеленого лука и 50 г укропа, соль и перец по вкусу, 2 ложки столового хрена, 0,5 л кефира (2,5% жирности) и столько же холодной минералки с газом.

Картофель, яйца и колбасу шинкуют одинаковыми кубиками. Огурец и редис режут тонкой соломкой. Яблоко освобождают от кожуры и семян, нарезают мелкими кусочками. Зелень рубят. Все компоненты соединяют в глубокой посуде, приправляют солью, перцем и хреном. Заливают кефиром, разбавленным минералкой, перемешивают. Убирают в холод на полчаса, чтобы настоялась. При подаче можно долить еще немного ледяной минералки.

Калорийность на 100 г — 95 ккал.

Совет: яблоко добавляйте перед самой заливкой жидкости, иначе оно потемнеет. Для более яркого вкуса используйте яблоко сорта «семеренко» или «Гренни Смит».

Окрошка на тане с копченой курицей, авокадо и кинзой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тан или айран придают окрошке нежную кисломолочную ноту и хорошо оттеняют копчености. Авокадо делает текстуру бархатистой, а кинза — свежей. Ингредиенты: 200 г копченой куриной грудки, 3 картофелины, 3 яйца, 1 огурец, 1 спелое авокадо, 100 г редиса, 100 г зеленого лука, кинза по вкусу, сок половины лимона, соль и перец по вкусу, 600 мл тана (или айрана) и 200 мл ледяной воды.

Картофель и яйца отваривают, остужают, нарезают кубиками. Копченую курицу также режут мелкими кусочками. Огурец и редис — тонкими кружками или полукружьями. Авокадо очищают, удаляют косточку, нарезают кубиками и сразу сбрызгивают лимонным соком. Зелень рубят. В большой миске соединяют все ингредиенты, солят, перчат. Заливают смесью тана и воды, размешивают. Дают постоять в холодильнике полчаса. Подают с долькой лимона и веточкой кинзы.

Калорийность на 100 г — 110 ккал.

Совет: авокадо берите чуть недозрелым, с плотной мякотью, чтобы кусочки не расползались. Если тан слишком густой, пропорцию воды можно увеличить.

Постная окрошка на свекольном квасе с маринованными грибами и хреном

Свекольный квас окрашивает суп в яркий рубиновый цвет и дает приятную терпкость. Маринованные грибы (лучше всего взять белые или опята) заменяют мясо, делая блюдо постным, но очень сытным. Ингредиенты: 200 г маринованных грибов, 3 картофелины, 3 яйца, 1 соленый огурец, 1 свежий огурец, 100 г редиса, 50 г зеленого лука, укроп, соль и перец по вкусу, 2 ложки хрена, 0,5 л свекольного кваса, 100 мл холодной кипяченой воды.

Картофель и яйца варят, остужают, нарезают кубиками. Грибы режут ломтиками. Соленый и свежий огурцы, редис шинкуют тонкой соломкой. Зелень рубят. В миске смешивают все нарезанные компоненты, добавляют хрен, соль и перец. Заливают свекольным квасом и водой, перемешивают. Настаивают в холодильнике 20 минут. При подаче можно украсить кружком отварной свеклы и зеленью.

Калорийность на 100 г — 70 ккал.

Совет: если свекольный квас слишком сладкий, добавьте чайную ложку лимонного сока для баланса. Грибы лучше брать домашнего посола — магазинные с уксусом могут перебить вкус.

Главные секреты удачной окрошки

Все компоненты должны быть холодными, а жидкость — ледяной, только тогда суп получится по-настоящему освежающим. Нарезайте продукты одинаковыми кубиками — так они равномернее пропитываются заправкой.

Обязательно дайте блюду постоять в холодильнике не менее получаса перед подачей. Не бойтесь заменять привычные ингредиенты: вместо колбасы можно взять ветчину, копчености, крабовые палочки или даже слабосоленую красную рыбу.

Зелень тоже можно варьировать — тархун, базилик или мята придадут свои уникальные оттенки. И помните: окрошка хороша только в день приготовления, на второй день она уже не та.

