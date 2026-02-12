«Позорный состав»: Саакашвили остался недоволен олимпийской сборной Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в социальной сети Х раскритиковал состав грузинской делегации на Олимпийских играх 2026 года в Италии. По его словам, шесть атлетов из восьми — это представители российского спорта или тесно связанные с ними лица.

Абсолютно позорный состав сборной Грузии на зимней Олимпиаде. <...> Призываю остальной мир не принимать эту самозванную сборную как представителей Грузии, — отметил экс-глава государства.

Также он выразил протест в связи с выбором знаменосца на церемонии открытия, отметив, что грузинский флаг несла Диана Дэвис — дочь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Дэвис, которая вместе с супругом Глебом Смолкиным выступает за сборную Грузии, заняла 13-е место в танцах на льду.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал лицемером экс-тренера женской сборной РФ по биатлону Вольфганга Пихлера. Так телеведущий отреагировал на его слова о том, что участие российских спортсменов в Олимпиаде — 2026 стало ошибкой.

До этого Международный олимпийский комитет отстранил украинского скелетониста Владислава Гераскевича от участия в Олимпийских играх 2026 года. Причиной такого решения стало использование им шлема с фотографиями спортсменов, погибших в ходе конфликта на Украине.