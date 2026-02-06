Подруга семьи рассказала об одной уникальной особенности вдовы Баталова Подруга семьи Баталовых Костюк: вдова актера Гитана Леонтенко была очень доброй

Вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко была очень доброй и искренней, сказала NEWS.ru подруга семьи знаменитостей Ольга Костюк. Она добавила, что Леонтенко не жалела для других ничего.

Дом [семьи Баталовых] держался на Гитане как на хозяйке, на добром человеке. Она могла последнее отдать. Как-то кто-то стоял рядом [с ней], какая-то женщина сказала «мне одеть нечего». Гитана сняла и отдала ей пальто. Она говорила: «вам нужны деньги? Пожалуйста!». Она была очень искренним, добрым человеком, — сказала Ольга Костюк.

Подруга Баталовых отметила, что Леонтенко посвятила себя семье, мужу Алексею Баталову и дочери Маше и никогда не жалела о том, что бросила карьеру цирковой артистки.

Ее номера ни один после нее не повторил. Она была уникальная артистка, ее же мама в четыре года посадила на лошадь. Да, она ушла из профессии, она жила для Леши и для Маши, — сказала Костюк.

Ранее адвокат семьи Баталовых Татьяна Кириенко опровергла информацию о том, что Союз кинематографистов России во главе с режиссером Никитой Михалковым оплатил похороны Леонтенко. По словам юриста, Мария полностью взяла на себя эти расходы.