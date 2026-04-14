Россия потребовала включить всех в переговоры по контролю над вооружениями Песков назвал важным обсуждение потенциалов всех стран по контролю над оружием

России в вопросе контроля над вооружениями принципиально важно обсуждение всех совокупных потенциалов, включая потенциалы Великобритании и Франции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что сейчас этот аспект является абсолютно принципиальным, передает РИА Новости.

Сейчас все абсолютно принципиально, принципиально обсуждение всех совокупных потенциалов. Мы говорим здесь о Великобритании, Франции и так далее, неоднократно об этом говорили, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил о готовности России развивать сотрудничество с США, не дожидаясь окончательного урегулирования на Украине. В Москве подчеркнули, что американская сторона до сих пор увязывает возобновление взаимовыгодных торгово-экономических связей с украинским вопросом.

Вместе с этим Песков сообщил, что в Киеве осознают неизбежное изменение характера любых будущих переговоров по мере успешного продвижения российских войск. Представитель Кремля отметил, что украинская сторона отдает себе отчет в доминировании положительной динамики для ВС РФ.