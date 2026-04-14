14 апреля 2026 в 12:45

Россия потребовала включить всех в переговоры по контролю над вооружениями

Песков назвал важным обсуждение потенциалов всех стран по контролю над оружием

Дмитрий Песков
России в вопросе контроля над вооружениями принципиально важно обсуждение всех совокупных потенциалов, включая потенциалы Великобритании и Франции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что сейчас этот аспект является абсолютно принципиальным, передает РИА Новости.

Сейчас все абсолютно принципиально, принципиально обсуждение всех совокупных потенциалов. Мы говорим здесь о Великобритании, Франции и так далее, неоднократно об этом говорили, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил о готовности России развивать сотрудничество с США, не дожидаясь окончательного урегулирования на Украине. В Москве подчеркнули, что американская сторона до сих пор увязывает возобновление взаимовыгодных торгово-экономических связей с украинским вопросом.

Вместе с этим Песков сообщил, что в Киеве осознают неизбежное изменение характера любых будущих переговоров по мере успешного продвижения российских войск. Представитель Кремля отметил, что украинская сторона отдает себе отчет в доминировании положительной динамики для ВС РФ.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

