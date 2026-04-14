Киберэксперт ответил, кто в первую очередь может стать жертвой мошенников

Под влияние мошенников могут попасть продвинутые пользователи, заявил «Радио 1» директор по развитию компании, эксперт по кибербезопасности для населения Олег Седов. Он отметил, что такие люди находятся в группе риска из-за излишней самоуверенности.
На первом месте, [кто может попасть под влияние мошенников], с большим отрывом — те, кто уверовал в то, что с ними такого никогда не случится. В эту группу попадают и IT-специалисты, и продвинутые пользователи. Они считают, что «на короткой ноге» с технологиями, и это создает иллюзию, будто мы сильно поумнели. Этим и пользуются злоумышленники, — сказал Седов.
Киберэксперт подчеркнул, что в группе риска также могут оказаться дети и подростки. По его словам, молодежь считает, что их данные никому не нужны, однако с помощью обмана аферисты могут получить доступ к информации других членов семьи.
Ранее сообщалось, что аферисты разработали новую мошенническую схему, действующую через игру Minecraft. Злоумышленники находят школьников в игровых чатах, а затем переводят общение в Telegram под видом обсуждения игровых моментов.