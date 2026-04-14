14 апреля 2026 в 12:39

Киберэксперт ответил, кто в первую очередь может стать жертвой мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Под влияние мошенников могут попасть продвинутые пользователи, заявил «Радио 1» директор по развитию компании, эксперт по кибербезопасности для населения Олег Седов. Он отметил, что такие люди находятся в группе риска из-за излишней самоуверенности.

На первом месте, [кто может попасть под влияние мошенников], с большим отрывом — те, кто уверовал в то, что с ними такого никогда не случится. В эту группу попадают и IT-специалисты, и продвинутые пользователи. Они считают, что «на короткой ноге» с технологиями, и это создает иллюзию, будто мы сильно поумнели. Этим и пользуются злоумышленники, — сказал Седов.

Киберэксперт подчеркнул, что в группе риска также могут оказаться дети и подростки. По его словам, молодежь считает, что их данные никому не нужны, однако с помощью обмана аферисты могут получить доступ к информации других членов семьи.

Ранее сообщалось, что аферисты разработали новую мошенническую схему, действующую через игру Minecraft. Злоумышленники находят школьников в игровых чатах, а затем переводят общение в Telegram под видом обсуждения игровых моментов.

Общество
кибербезопасность
мошенники
аферисты
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
