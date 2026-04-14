Основатель Novikov Group выступит как хедлайнер на форуме «Движение»

Основатель Novikov Group, известный ресторатор и предприниматель Аркадий Новиков станет хедлайнером форума недвижимости «Движение» в 2026 году. Мероприятие пройдет с 16 по 19 июня на курорте «Роза Хутор», где бизнесмен примет участие в двух главных событиях деловой программы.

На форуме он выступит в качестве звездного гостя на интервью в главном зале девелоперского кластера, а также войдет в число спикеров сессии, посвященной развитию брендов крупных компаний и взаимодействию рестораторов с девелоперами. Отраслевые эксперты называют Новикова пионером российского ресторанного бизнеса и предпринимателем с новаторским подходом. Сегодня в Novikov Group насчитывается более 400 ресторанов, а также кулинарная школа, премиальный кейтеринг, тепличное хозяйство и другие проекты.

В условиях текущей экономики тема эффективного взаимодействия девелоперов и рестораторов остается одной из самых востребованных среди участников форума. По данным экспертов, крупные операторы общественного питания все активнее открывают заведения в новых жилых комплексах. Застройщики, в свою очередь, все чаще закладывают площади под рестораны и кафе еще на этапе проектирования. Доля объектов общепита в структуре коммерческих помещений на первых этажах жилых комплексов может достигать 22%.

В деловую программу форума «Движение» войдут дискуссии, сессии и круглый стол. В частности, собравшиеся поговорят о том, как изменилась структура спроса на офисную, торговую и складскую недвижимость.