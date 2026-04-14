14 апреля 2026 в 12:31

Основатель Novikov Group выступит как хедлайнер на форуме «Движение»

Аркадий Новиков Аркадий Новиков Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Основатель Novikov Group, известный ресторатор и предприниматель Аркадий Новиков станет хедлайнером форума недвижимости «Движение» в 2026 году. Мероприятие пройдет с 16 по 19 июня на курорте «Роза Хутор», где бизнесмен примет участие в двух главных событиях деловой программы.

На форуме он выступит в качестве звездного гостя на интервью в главном зале девелоперского кластера, а также войдет в число спикеров сессии, посвященной развитию брендов крупных компаний и взаимодействию рестораторов с девелоперами. Отраслевые эксперты называют Новикова пионером российского ресторанного бизнеса и предпринимателем с новаторским подходом. Сегодня в Novikov Group насчитывается более 400 ресторанов, а также кулинарная школа, премиальный кейтеринг, тепличное хозяйство и другие проекты.

В условиях текущей экономики тема эффективного взаимодействия девелоперов и рестораторов остается одной из самых востребованных среди участников форума. По данным экспертов, крупные операторы общественного питания все активнее открывают заведения в новых жилых комплексах. Застройщики, в свою очередь, все чаще закладывают площади под рестораны и кафе еще на этапе проектирования. Доля объектов общепита в структуре коммерческих помещений на первых этажах жилых комплексов может достигать 22%.

В деловую программу форума «Движение» войдут дискуссии, сессии и круглый стол. В частности, собравшиеся поговорят о том, как изменилась структура спроса на офисную, торговую и складскую недвижимость.

Аркадий Новиков
рестораны
На Украине умерла олимпийская чемпионка по бегу
Балицкий раскрыл последствия массированных атак ВСУ на Запорожье
Булыкин раскрыл, как в дальнейшем изменят лимит на легионеров в РПЛ
Диетолог перечислила полезные виды рыб по доступным ценам
В Кремле объяснили ограничения против зарубежных мессенджеров
Фотомодель Диброва рассказала об отношениях с бывшим мужем
Названа главная опасность снарядов, которыми ВСУ атаковали Ленобласть
«Давайте дождемся»: Песков поставил Мадьяра на место после слов о Путине
Власти назвали число сбитых над Белгородской областью беспилотников
«Здесь цифры говорящие»: Песков пристыдил ВСУ за огонь в Пасху
В Кремле обозначили роль Дмитриева в мировой повестке
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 апреля: где сбои в России
Россия потребовала включить всех в переговоры по контролю над вооружениями
Ветеран ЦСКА призвал распустить всех легионеров из клубов РПЛ
Появились кадры захвата вооруженного лудомана во Владикавказе
«Динамика доминирует»: в Кремле послали Киеву опасный сигнал по переговорам
Кремль сделал неожиданное предложение Вашингтону
Киберэксперт ответил, кто в первую очередь может стать жертвой мошенников
«Это не путь в прошлое»: Песков объяснил логику цифровых ограничений
Песков раскрыл, когда в России снимут ограничения с интернета
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
