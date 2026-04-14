ВС России уничтожили безэкипажные катера ВСУ в акватории Черного моря

В акватории Черного моря российские военные ликвидировали два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Инцидент произошел в зоне ответственности Черноморского флота.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что в результате ударов российских вооруженных сил поражены используемые в интересах ВСУ объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Также уничтожены склады беспилотников и хранилища ГСМ.

До этого разведчик Дмитрий Бирюков выполнил боевую задачу в тылу ВСУ и доставил в расположение российских сил троих пленных на их же автомобиле. Военнослужащий вместе с сослуживцами захватил группу украинских солдат, вывозивших служебные документы, после чего погрузил задержанных в их транспорт и проследовал к российским рубежам.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил об улучшении тактических позиций российских войск в районах Татьяновки и Пришиба. Подразделения продвинулись вблизи Святогорска и нарушили систему снабжения украинского гарнизона, засевшего в Татьяновке.