В школах введут «обучение служением». Что это значит, как связано с СВО

С сентября в российских школах появится новая программа «Обучение служением. Первые», в рамках которой ученики будут решать социальные задачи некоммерческих организаций (НКО), государства и социального бизнеса. О чем идет речь, правда ли, что за успешные проекты можно будет получить дополнительные баллы к ЕГЭ, — в материале NEWS.ru.

Что представляет собой «Обучение служением»

Программа «Обучение служением. Первые» в предстоящем сентябре переходит из разряда внеурочных занятий в часть школьного предмета «Индивидуальный проект» для 10–11-х классов, сообщили в Минпросвещения. По информации ведомства, школьники будут заниматься «социальными задачами от НКО, государственных структур и бизнеса».

Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, современному школьнику важно не только знать, но и уметь применять на практике полученные на уроках знания. По его словам, программа усилит именно эту составляющую: «Она поможет ребятам попробовать себя в социально значимых проектах, сделать первые шаги к профессиональному самоопределению».

Вместо абстрактных исследовательских или творческих работ старшеклассники будут решать реальные социальные задачи, которые перед ними поставят некоммерческие организации, государственные учреждения или компании из сферы так называемого социального бизнеса, рассказала NEWS.ru председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

«Как это выглядит на практике? Школьники под руководством наставников будут применять свои знания по разным предметам для помощи людям, программа призвана помочь ребятам не только получать знания, но и учиться применять их на практике, раскрыть свой потенциал и попробовать себя в будущей профессии», — объяснила собеседница NEWS.ru.

На какие преференции могут рассчитывать школьники

Как сообщили NEWS.ru в Минпросвещения, за активное участие в программе школьники смогут получить 25 волонтерских часов. В дальнейшем при поступлении в вуз волонтерская активность добавляет от 1 до 10 баллов к результатам ЕГЭ — для этого нужно иметь минимум 20 часов в так называемой личной книжке добровольца. Также, отметили в ведомстве, волонтерские часы дают преимущества при поиске работы и учитываются при подаче заявок на гранты и стипендии.

Что надо предусмотреть при внедрении программы

Инициатива по внедрению патриотического воспитания в школах в целом правильная, заявил в разговоре с NEWS.ru член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. По его мнению, детям важно слушать лекции о ценностях, видеть, как они работают в реальной жизни.

«Главный вопрос — реализация. Если программа превратится в формальную „обязаловку“, она быстро потеряет смысл. К очень большому сожалению, „Разговоры о важном“ как раз стали примером того, как образовательный формат может нуждаться в переработке по содержанию и формату», — указал сенатор.

По его словам, воспитывать ответственность и гражданскую позицию можно и нужно, но только если подходить к этому с умом.

Зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru отметил, что школа должна не только давать знания, но и выполнять воспитательную функцию: «Должна учить любить Родину, быть хорошим гражданином, а не попутчиком. В некотором роде это возвращение отдельных советских школьных традиций. Это можно только приветствовать».

В первый же год участниками программы в пилотном режиме стали 10 тысяч школьников, сообщил NEWS.ru зампред думского комитета по молодежной политике Александр Толмачев.

«Формируется каталог социальных задач, которые можно и нужно учесть как отправную точку и базу для творчества. В первый пилотный год школьники разработали почти 14 тысяч проектов: они посвятили свои инициативы национальному наследию, созданию просветительских цифровых продуктов, социально значимым проектам», — заключил депутат.

Связано ли «Обучение служением» с СВО

Механика нового школьного проекта строится на «социальном заказе», пояснил в беседе с NEWS.ru член комитета Совета Федерации по науке образованию и культуре Игорь Мурог.

«Вопрос поддержки участников СВО станет одним из ключевых направлений в рамках курса, так как программа ориентирована на актуальные запросы общества, а создание патриотических проектов и помощь семьям военнослужащих уже успешно прошли апробацию в пилотных регионах», — сообщил сенатор.

Впрочем, Ирина Волынец пояснила, что прямого указания на то, что программа будет посвящена исключительно помощи в рамках СВО, нет. Однако, по ее словам, тематика проектов может быть самой разной, включая и это направление.

«Таким образом, школьники смогут сами выбирать, какую социальную задачу им интереснее решать. Поддержка участников СВО и их семей — это одно из многих возможных, но не единственное направление», — отметила Волынец.

Ранее Минпросвещения РФ скорректировало сроки введения предмета «Духовно-нравственная культура России» в школах: дисциплина будет внедряться поэтапно в течение нескольких лет. Так, с 2026/27 учебного года ее начнут изучать только пятиклассники, а в шестых и седьмых классах предмет появится годом позже.

