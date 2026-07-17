Кабачок, сыр и яйцо — больше ничего лишнего: эти кругляши всегда выходят нежными и пышными

Кабачок, сыр и яйцо — больше ничего лишнего: эти кругляши всегда выходят нежными и пышными

Если хочется сытного ужина без возни, делаю кабачковые оладьи с сыром и зеленью. Натираю кабачок, отжимаю сок, добавляю яйцо, сыр, измельченный базилик и щепотку разрыхлителя. Жарю под крышкой пару минут с каждой стороны — корочка золотистая, внутри нежная и тягучая текстура.

Ингредиенты

Кабачок — 500 г, яйцо куриное — 1 шт., сыр полутвердый — 100 г, мука пшеничная — 4 ст. л., разрыхлитель теста — 0,5 ч. л., базилик — 2 веточки, чеснок — 1 зубчик, масло растительное рафинированное — 4 ст. л., соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала натираю кабачки на мелкой терке, солю и оставляю в сите на 10 минут, чтобы стек лишний сок. Слегка отжимаю, но не до сухости — так оладьи останутся сочными. Тем временем мою и рублю базилик, мелко тру сыр и выдавливаю чеснок. Смешиваю в миске кабачки с яйцом, сыром, зеленью и чесноком, затем добавляю муку с разрыхлителем — тесто должно быть густым, но не забитым. Важно не переложить муки, поэтому соблюдаю пропорции строго. Разогреваю сковороду с маслом на среднем огне, выкладываю ложкой оладьи на расстоянии друг от друга и жарю под крышкой по 2 минуты с каждой стороны, после переворота убавляю нагрев. Подаю горячими — внутри они тягучие за счет сыра, снаружи — хрустящие и румяные.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Моя главная находка — не выжимать кабачки досуха, а только слегка, и добавить разрыхлитель. Оладьи получились не плоскими лепешками, а пышными, воздушными кругляшами, которые не разваливаются на сковороде. Аромат базилика и чеснока сводит с ума. Идеально на ужин за 20 минут: натер, смешал, пожарил — и сыт.