Две летние закуски: огурцы «Минутка» и битый редис: шикарные, легкие и безумно вкусные

Две летние закуски: огурцы «Минутка» и битый редис: шикарные, легкие и безумно вкусные

Летом такие закуски готовлю постоянно. Пока жарится мясо или варится молодая картошка, овощи уже успевают промариноваться и становятся настолько ароматными, что к столу их несут первыми. Особенно нравится, что никаких сложных ингредиентов не нужно — все найдется в холодильнике или ближайшем магазине.

Огурцы «Минутка»

Для приготовления вам понадобится: огурцы — 500 г, сахар — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., чеснок — 1–2 зубчика, укроп — небольшой пучок, растительное масло — 1–2 ст. л., черный молотый перец — по вкусу.

Огурцы нарежьте крупными брусочками или кружочками. Добавьте мелко нарезанный укроп, натертый чеснок, соль, сахар, перец и растительное масло. Хорошо перемешайте, переложите в контейнер или плотный пакет и уберите в холодильник. Через 10–15 минут, периодически встряхивая, закуска полностью пропитается ароматами и будет готова к подаче.

Битый редис

Для приготовления вам понадобится: редис — 500 г, чеснок — 3 зубчика, укроп — 3 веточки, соль — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л., растительное масло — 1 ст. л., уксус 9% — 1 ст. л., вода — 40 мл.

Редис слегка отбейте кухонным молотком или аккуратно придавите скалкой, чтобы появились небольшие трещинки. Добавьте измельченный чеснок и укроп. Отдельно смешайте воду, соль, сахар, масло и уксус, залейте редис маринадом, перемешайте и оставьте в холодильнике на 15–20 минут.

Личный опыт

Если готовлю обе закуски одновременно, первой обычно заканчивается именно битый редис. Благодаря трещинкам он впитывает маринад буквально за несколько минут, а огурцы остаются приятно хрустящими даже спустя несколько часов в холодильнике.