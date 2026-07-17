Холодный суп «Помидорка»: беру свеклу и кефир — через 20 минут на столе литовская классика, которую съедаешь за раз

Холодный суп «Помидорка»: беру свеклу и кефир — через 20 минут на столе литовская классика, которую съедаешь за раз

Беру свеклу, яйца, свежие огурцы и кефир — и за 20 минут готовлю холодный литовский суп «Помидорка». В жару это спасение: нежный, слегка кисловатый, с яркой свекольной сладостью. Хорош сам по себе или с отварной картошкой.

Ингредиенты

Свекла — 2 шт., яйца — 2 шт., огурцы — 2 шт., кефир — 1 л, укроп — 1 пучок, соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала варю свеклу до готовности, остужаю и тру на крупной терке. Яйца варю вкрутую, мелко рублю. Огурцы режу тонкой соломкой или кубиками. Смешиваю свеклу, яйца и огурцы в большой миске, заливаю кефиром, солю и перчу. Самое сложное — дать настояться в холодильнике хотя бы 20 минут. Перед подачей посыпаю рубленым укропом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Ожидал чего-то среднего между окрошкой и гаспачо, но «Помидорка» оказалась совершенно самостоятельной историей. Больше всего меня удивила текстура: свекла не доминирует, а лишь окрашивает кефир в нежный розовый цвет, делая суп бархатистым. Рекомендую подавать с половинкой вареного яйца и щепоткой черного перца — вкус станет намного ярче.