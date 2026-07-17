Экс-футболист «Спартака» оценил шансы команды в матче за Суперкубок России Шмаров: в матче Суперкубка России «Спартак» — «Зенит» нет фаворита

В матче за Суперкубок России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» нет фаворита, считает бывший нападающий красно-белых Валерий Шмаров. В разговоре с Metaratings он отметил, что клубы одинаково прошли предсезонные сборы.

В игре «Спартака» и «Зенита» нет фаворита. Оба клуба примерно одинаково прошли предсезонную подготовку. «Спартак» не смог реализовать свое преимущество в матче с «Рубином», а «Зенит» уверенно разобрался с «Црвеной Звездой». Но это ничего не значит. Обе команды подойдут к игре в одинаковых кондициях, — сказал Шмаров.

Матч за Суперкубок России состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Главным арбитром встречи назначен Евгений Буланов. В прошлом сезоне «Зенит» набрал 68 очков и выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ), а «Спартак» в суперфинале Кубка России одолел «Краснодар» — (1:1, 4:3 по пенальти).

Ранее экс-футболист «Сельты», «Спартака» и сборной РФ Александр Мостовой заявил, что шансы команд в этом матче равны. В разговоре с NEWS.ru он напомнил, что в прошлом сезоне столичная команда выбила сине-бело-голубых из Кубка страны.