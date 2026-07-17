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17 июля 2026 в 05:00

Вареная картошка в прошлом — теперь на столе чешские кнедлики: нежнее облака, а мясная подлива крышу сносит

Фото: D-NEWS.ru
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Кто был в Праге, тот знает: картофельные кнедлики — это не гарнир, а отдельный вид удовольствия. Делюсь рецептом, который заменит вам все — от пюре до макарон.

Ингредиенты

Картофель — 1 кг, яйцо — 1 шт., мука — 200–250 г, сливочное масло — 1 ст. л., соль — по вкусу, свинина или говядина — 500 г, лук — 1 шт., мука (для подливки) — 2 ст. л., бульон — 500 мл, паприка — 1 ч. л., тмин — по вкусу, перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала варю картошку до готовности, сливаю воду и тут же разминаю в горячее пюре. Даю остыть, чтобы не обжечь руки, добавляю яйцо, растопленное масло и муку — замешиваю нежное, слегка липкое тесто. Делю его на две части, скатываю в колбаски, нарезаю на кусочки и формирую продолговатые кнедлики. Тем временем в кастрюле кипячу подсоленную воду, бросаю кнедлики и варю, пока они не всплывут, еще минут 10–15.

Параллельно обжариваю нарезанное мясо с луком до румяной корочки, посыпаю мукой, паприкой и тмином, вливаю бульон и тушу под крышкой, пока мясо не станет мягким. Подаю горячие кнедлики, щедро поливая ароматной подливкой с мясом, — они впитывают соус как губка, и это самое то для уютного обеда.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Всего 20 минут — и на столе ужин, от которого семья просит добавки. Кнедлики получились пышными, чуть влажными внутри, а снаружи — аппетитная корочка. Если останутся на второй день (что маловероятно), просто обжарьте их на сковороде — станут еще вкуснее, с хрустящей корочкой.

Проверено редакцией
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