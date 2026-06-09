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09 июня 2026 в 21:00

Куриная грудка по-итальянски: просто перемешайте все на сковороде — сразу забудете о сухом филе

Фото: D-NEWS.ru
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Куриная грудка по-итальянски — это нежное, сочное и ароматное блюдо, которое заставит вас забыть о сухом и пресном филе. Оно отлично подходит для быстрого ужина и подается с любым гарниром — рисом, пастой или картофелем.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 2 болгарских перца, 200 мл сливок (20%), 100 г твердого сыра, соль, перец, паприка.

Рецепт: куриную грудку и перец нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте курицу до золотистой корочки (5–7 минут). Добавьте болгарский перец, соль, перец, паприку, жарьте еще 5 минут. Влейте сливки, добавьте тертый сыр. Перемешайте и тушите на медленном огне 5–7 минут до загустения.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить грудку по-итальянски. Курица действительно получилась нежная, в бархатистом соусе. А чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в конце пропущенный через пресс чеснок и немного зелени.

Ранее стало известно, как приготовить мясную сковородку — горячее из курицы и карамелизированного лука.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
ужины
курица
Дарья Иванова
Д. Иванова
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