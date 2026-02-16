Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 13:55

«Запад не справляется»: стало известно, чего действительно не хватает ВСУ

Военэксперт Марочко: ВСУ испытывают нехватку систем ПВО и боеприпасов к ним

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины столкнулись с дефицитом систем противовоздушной обороны и боеприпасов для них, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, на Западе возникают проблемы с обеспечением Киева дефицитным вооружением.

Есть некоторые пункты в помощи ВСУ со стороны Запада, которые действительно просели. Это прежде всего дорогостоящие комплексы и, в частности, системы ПВО и боеприпасы к ним. Здесь Запад пока не справляется с теми потребностями, которые нужны украинским боевикам. В остальном обеспечивают почти в полном объеме всем необходимым для того, чтобы продолжать этот кровопролитный процесс, который происходит на территории бывшей УССР, — поделился Марочко.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская заявила, что запасы ракет для систем противовоздушной обороны у европейских стран уже истощились, и теперь Альянс занимается их поиском по всему миру. По ее словам, только у Соединенных Штатов есть реальные возможности для поставок ракет-перехватчиков.

ВСУ
СВО
ПВО
ракеты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путину подарили зубра
Адвокат ответил, чем завершится скандал из-за скрытых съемок в отелях КНР
Авария с фурами парализовала трассу М-4 «Дон» под Тулой
В Нидерландах предупредили о возможности взломать F-35
Фальков предложил шаги по реформированию системы высшего образования в РФ
Незаконный сбыт алкоголя обернулся миллионным штрафом
День всех влюбленных закончился смертью массажистки из Петербурга
Переговоры по Украине в Женеве: кто в российской делегации, что обсудят
Путин поблагодарил губернаторов за поддержку участников СВО
«Родная Россия»: Лукашенко рассказал о решении проблем с США
Кремль анонсировал поездку Путина в Казахстан
ВСУ готовят нападение на Брянск? Массированный налет БПЛА 16 февраля
Психолог ответила, каким болезням подвержены люди разного темперамента
В Кремле жестко ответили на заявления западных стран о смерти Навального
«Запад не справляется»: стало известно, чего действительно не хватает ВСУ
«Будет затишье»: военэксперт об огромных потерях ВСУ в Сумской области
Российскую «Молнию-2» модернизировали для большего урона
«Льется большим потоком»: военэксперт раскрыл правду о помощи Запада ВСУ
Лукашенко раскрыл политику Белоруссии в отношении России в будущем
Омбудсмен узнала судьбу сотен пропавших бойцов СВО
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.