«Запад не справляется»: стало известно, чего действительно не хватает ВСУ

Вооруженные силы Украины столкнулись с дефицитом систем противовоздушной обороны и боеприпасов для них, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, на Западе возникают проблемы с обеспечением Киева дефицитным вооружением.

Есть некоторые пункты в помощи ВСУ со стороны Запада, которые действительно просели. Это прежде всего дорогостоящие комплексы и, в частности, системы ПВО и боеприпасы к ним. Здесь Запад пока не справляется с теми потребностями, которые нужны украинским боевикам. В остальном обеспечивают почти в полном объеме всем необходимым для того, чтобы продолжать этот кровопролитный процесс, который происходит на территории бывшей УССР, — поделился Марочко.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская заявила, что запасы ракет для систем противовоздушной обороны у европейских стран уже истощились, и теперь Альянс занимается их поиском по всему миру. По ее словам, только у Соединенных Штатов есть реальные возможности для поставок ракет-перехватчиков.