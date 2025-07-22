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22 июля 2025 в 13:27

В Кремле оценили возможность проведения саммита «ядерной пятерки»

Песков: условия для проведения саммита «ядерной пятерки» сейчас отсутствуют

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В настоящий момент нет условий для проведения саммита «ядерной пятерки», идею которого президент России Владимир Путин предлагал несколько лет назад, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом, по его словам, профильные российские ведомства следят за происходящим в этой сфере и определяют задачи для обеспечения национальной безопасности, передает ТАСС.

Сейчас, очевидно, почва для проведения такого саммита отсутствует. Мы видим линию на эскалацию напряженности, на милитаризацию, в том числе на ядерную. Наши соответствующие ведомства отслеживают развитие событий в этой области и формулируют задачи для обеспечения нашей безопасности на фоне происходящего, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что проекты меморандумов о мирном урегулировании, которыми обменялись Москва и Киев, станут ключевой темой предстоящего третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. По его словам, в ходе встречи будут подняты и другие вопросы.

До этого Песков заявил, что Кремль не рассчитывает на прорывы из разряда чудес на переговорах с украинской стороной в Стамбуле. Он подчеркнул, что Россия будет добиваться защиты своих интересов.

Россия
Дмитрий Песков
ядерное оружие
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