Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
01 ноября 2025 в 19:02

Эту вкуснятину ела в ресторанчике Тбилиси. Чихиртма — нежная курочка в бесподобном соусе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если ты еще не знаком с чихиртмой, ты многое потерял! Это грузинское блюдо — не суп, а нечто среднее между густым соусом и рагу, с нежнейшей курицей и яичной заправкой. Оно получается таким ароматным, с легкой кислинкой от лимона и пряностью от зелени, что просто сводит с ума. Готовится все в одной сковороде, что делает процесс простым и быстрым. Это тот самый рецепт, который впечатлит твоих гостей, а семья будет просить готовить его снова и снова. Подавай его с грузинским хлебом или просто с рисом — и наслаждайся вкусом Кавказа у себя дома.

Тебе понадобится: 500 г куриного филе, 2 луковицы, 3 яйца, сок половины лимона, 2 ст. л. муки, 1 л куриного бульона (или воды), пучок кинзы, соль, перец, хмели-сунели, растительное масло. Курицу нарежь кубиками, обжарь до румяности. Добавь нарезанный полукольцами лук, жарь до мягкости. Посыпь мукой, перемешай и влей горячий бульон. Туши под крышкой 15 минут. Взбей яйца с лимонным соком и мелко нарубленной кинзой. Убери сковороду с огня и, постоянно помешивая, влей яичную смесь. Доведи до готовности на самом маленьком огне, не давая закипеть. Подавай сразу, посыпав хмели-сунели.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Читайте также
Накормим всю семью! Куриные ножки с картошкой в духовке: сытно и просто!
Семья и жизнь
Накормим всю семью! Куриные ножки с картошкой в духовке: сытно и просто!
Куриные крылышки, которые тают во рту: секрет маринада для заморозки
Общество
Куриные крылышки, которые тают во рту: секрет маринада для заморозки
Готовлю ужин из ничего — макароны, сыр, помидоры. Обалденный кекс на ужин без возни и танцев с бубном
Общество
Готовлю ужин из ничего — макароны, сыр, помидоры. Обалденный кекс на ужин без возни и танцев с бубном
Крабовый и оливье — скукота: вместо них обалденный салат «Зеленый луг» — 6 ингредиентов, а какая вкуснота
Общество
Крабовый и оливье — скукота: вместо них обалденный салат «Зеленый луг» — 6 ингредиентов, а какая вкуснота
Вы этого не ели: беляши на сковороде с сулугуни и мясом
Семья и жизнь
Вы этого не ели: беляши на сковороде с сулугуни и мясом
курица
рецепты
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина, пять детей, развод: как сейчас живет актер Павел Харланчук
В Минобороны назвали число дронов, уничтоженных над Россией
Не платите дважды: как оспорить штраф за парковку в Ростове-на-Дону
Новые версии исчезновения Усольцевых: юрист указал на неочевидные факты
Названа причина, по которой Запад не пускает туристов в Россию
Стало известно, какой вертолет доставил спецназ ГУР под Красноармейск
Во Франции возмутились высказываниями Каллас об Украине
Суд отказался арестовать лихача, сбившего людей на остановке
Сами «спалили» место: ВС РФ уничтожили элитный десант ГУР под Покровском
Названа причина полыхающих полей в Кузбассе
Телеведущий призвал «врезать» ему после слов о смерти легенды NASA
Ядерный обман США, Сырский шокировал Зеленского правдой: что будет дальше
Суд вынес приговор выбросившему кота в окно блогеру
Дибров пришел в ярость из-за одного вопроса журналистки
Детектив в шляпе у Лувра оказался 15-летним школьником
Во Франции умер лауреат премии «Оскар»
В Госдуме потребовали проверить массовое убийство кошек в Петербурге
В Госдуме рассказали, чего не хватает школьному образованию
В Госдуме рассказали, чем можно привлечь образованных иностранцев в Россию
Необычный «гость» парализовал поезда в Шотландии в час пик
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.