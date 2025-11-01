Эту вкуснятину ела в ресторанчике Тбилиси. Чихиртма — нежная курочка в бесподобном соусе

Если ты еще не знаком с чихиртмой, ты многое потерял! Это грузинское блюдо — не суп, а нечто среднее между густым соусом и рагу, с нежнейшей курицей и яичной заправкой. Оно получается таким ароматным, с легкой кислинкой от лимона и пряностью от зелени, что просто сводит с ума. Готовится все в одной сковороде, что делает процесс простым и быстрым. Это тот самый рецепт, который впечатлит твоих гостей, а семья будет просить готовить его снова и снова. Подавай его с грузинским хлебом или просто с рисом — и наслаждайся вкусом Кавказа у себя дома.

Тебе понадобится: 500 г куриного филе, 2 луковицы, 3 яйца, сок половины лимона, 2 ст. л. муки, 1 л куриного бульона (или воды), пучок кинзы, соль, перец, хмели-сунели, растительное масло. Курицу нарежь кубиками, обжарь до румяности. Добавь нарезанный полукольцами лук, жарь до мягкости. Посыпь мукой, перемешай и влей горячий бульон. Туши под крышкой 15 минут. Взбей яйца с лимонным соком и мелко нарубленной кинзой. Убери сковороду с огня и, постоянно помешивая, влей яичную смесь. Доведи до готовности на самом маленьком огне, не давая закипеть. Подавай сразу, посыпав хмели-сунели.

