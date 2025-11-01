Готовлю ужин из ничего — макароны, сыр, помидоры. Обалденный кекс на ужин без возни и танцев с бубном

Кто сказал, что макароны — это скучно? Этот кекс — настоящее преображение привычной пасты! Представь: нежные макароны, сочные помидоры, хрустящий бекон и тягучий сыр, запеченные в одной форме. Получается сытное ароматное блюдо с хрустящей корочкой и нежной текстурой внутри. Такой кекс — идеальное решение для ужина, когда хочется чего-то простого, но в то же время необычного. Он хорош и горячим, прямо из духовки, и холодным — на следующий день. И дети, и взрослые от него в восторге — проверено не раз!

Тебе понадобится: 250 г отварных макарон (рожки или перья), 150 г бекона, 2 помидора, 150 г твердого сыра, 3 яйца, 100 мл сливок, соль, перец, зелень. Бекон нарежь кубиками и обжарь до хрустящей корочки. Помидоры нарежь мелкими кубиками, сыр натри на крупной терке. В миске смешай макароны, бекон, помидоры и большую часть сыра. Взбей яйца со сливками, посоли, поперчи, добавь измельченную зелень. Залей макароны яичной смесью, перемешай. Выложи массу в смазанную маслом форму, посыпь оставшимся сыром. Выпекай 25–30 минут при 180 °C до золотистой корочки. Дай постоять 10 минут перед подачей — так кекс будет лучше резаться.

