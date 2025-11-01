Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 13:43

Куриные крылышки, которые тают во рту: секрет маринада для заморозки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт маринада я когда-то подсмотрел у знакомого шефа, который готовил крылышки для спортивных мероприятий. Меня поразило, как простой состав ингредиентов делает мясо таким сочным, что даже после заморозки оно остается нежным. Теперь я всегда держу в морозилке пару порций — это мое спасение, когда неожиданно нагрянут гости или просто не хочется долго возиться с готовкой.

Готовлю я так: на килограмм куриных крылышек смешиваю 100 мл соевого соуса, три ложки меда, две ложки масла, добавляю измельченный чеснок, чайную ложку паприки и немного имбиря. Мед — это главный секрет, он дает ту самую липкую золотистую корочку. Заливаю крылья маринадом и оставляю в холодильнике минимум на четыре часа, а лучше на всю ночь. Для заморозки раскладываю крылышки на подносе в один слой, чтобы они не слиплись, и только потом пересыпаю в пакет. Готовлю прямо из морозилки: выкладываю на противень и ставлю в духовку на 40–45 минут при 200 градусах.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

