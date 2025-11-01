Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Крабовый и оливье — скукота: вместо них обалденный салат «Зеленый луг» — 6 ингредиентов, а какая вкуснота

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Иногда так хочется свежести и легкости, но при этом чтобы блюдо было сытным и красивым. Салат «Зеленый луг» — именно такой вариант! Он сочетает в себе нежную курицу, хрустящую пекинскую капусту, сладкую кукурузу и сливочные нотки плавленого сыра. Этот салат выглядит по-весеннему ярко, а его слоистая структура делает каждую ложку интересной. Он идеально подойдет для ужина в кругу семьи или станет украшением праздничного стола. При этом готовится он очень просто из доступных продуктов, которые легко найти в любом магазине.

Для салата вам понадобится: 1–2 куриных филе, 200 г пекинской капусты, 3 яйца, 2 плавленых сырка, 120 г консервированной кукурузы, 1 зубчик чеснока, майонез, соль, перец и свежая зелень для украшения. Куриное филе посолите, поперчите и обжарьте до готовности на сковороде под крышкой. Остудите и мелко нарежьте, смешав с пропущенным через пресс чесноком. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Яйца отварите вкрутую и натрите на терке. Сырки также натрите на мелкой терке. Теперь выкладывайте салат слоями: сначала капусту, затем курицу с чесноком, кукурузу, яйца и сыр. Каждый слой промазывайте майонезной сеточкой и слегка подсаливайте по вкусу. Украсьте обильно свежей зеленью — и ваш «Зеленый луг» готов!

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Мария Левицкая
М. Левицкая
