Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 16:20

Корейскую морковь больше не покупаю — нашел рецепт с идеальным балансом остроты и сладости

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю эту морковь постоянно, потому что она стала для меня идеальной заменой покупной корейской закуске. Мне нравится, как простые ингредиенты создают такой яркий и сбалансированный вкус с идеальной текстурой. Особенно выручает, когда нужно быстро сделать легкий гарнир или добавить пикантности к основному блюду.

Готовлю я так: 200 граммов моркови натираю на специальной терке для корейской моркови длинной соломкой. В отдельной мисочке смешиваю столовую ложку соевого соуса, чайную ложку яблочного уксуса, две ложки кунжутного масла и столовую ложку лимонного сока. Добавляю чайную ложку меда или сиропа для баланса, щепотку хлопьев чили для остроты и две чайные ложки кунжута. Этим ароматным соусом заправляю морковь и хорошо перемешиваю. Даю постоять хотя бы 15–20 минут, чтобы морковь немного промариновалась и стала еще сочнее. Подаю как самостоятельную закуску или как дополнение к рису и мясу.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Читайте также
Финляндия оказалась на грани голодного кризиса
Европа
Финляндия оказалась на грани голодного кризиса
Пышные, ароматные и румяные — идеальные яблочные оладьи
Семья и жизнь
Пышные, ароматные и румяные — идеальные яблочные оладьи
Готовлю баварский салат к ужину регулярно. Простой рецепт, который стал хитом в моей семье
Общество
Готовлю баварский салат к ужину регулярно. Простой рецепт, который стал хитом в моей семье
В копилку рецептов на Новый год: салат «Куриная шубка» — нарядное блюдо без лишних хлопот
Общество
В копилку рецептов на Новый год: салат «Куриная шубка» — нарядное блюдо без лишних хлопот
Теперь свекла любимый овощ, научилась делать этот чумовой салат: так просто, а вкус шикарный — всего 4 простых ингредиента
Общество
Теперь свекла любимый овощ, научилась делать этот чумовой салат: так просто, а вкус шикарный — всего 4 простых ингредиента
еда
рецепты
салаты
морковь
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У ВСУ появились новые колесные танки
Экономист ответил, есть ли у россиян шанс вернуть средства со счетов в ЕС
Иерей объяснил, почему мужчины бывают «дурными и страшными»
«Привыкли грабить»: сенатор о блокировке счетов россиян в европейском банке
Особняк в Турции передали наследникам дипломата царской России
Россияне столкнулись с блокировкой счетов в европейском банке
Юрист раскрыла причину масштабных рейдов силовиков в цыганских поселениях
РУСАДА пошло на беспрецедентный шаг по отстранению Морозова
Жестоко убили или сбежали в Новосибирск? Усольцевых ищут через видеокамеры
В Германии возмутились помощи Украине после газовых диверсий
Дагестанец получил награду за ликвидацию 30 дронов
Названы последствия громкого ареста из-за 1,4 млрд гривен для Зеленского
Генерал высказался о самолете, якобы способном стать «кошмаром для России»
В России растет число «токсичных» квартир
«Нас предал командир»: окруженные в Красноармейске бойцы ВСУ сдались в плен
Сыгравший в фильме Люка Бессона актер умер от рака
В России завершили расследование дела журналистки-иноагента
Такшина, тайный брак, отсутствие ролей: как живет актер Григорий Антипенко
Хирург предупредила, кому нельзя делать резекцию желудка
Трое несовершеннолетних россиян сумели вернуться с Филиппин
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.