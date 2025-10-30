Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 13:01

Этот кляр из стакана воды и стакана муки творит с баклажанами чудеса: хрустят — просто улет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте невероятно хрустящие кольца баклажанов в легком кляре, которые станут отличной закуской или гарниром. Этот кляр из стакана воды и стакана муки творит с овощами чудеса: хрустят — просто улет!

Вам понадобится: 2 средних баклажана, 1 стакан муки, 1 стакан воды, 2 ст. л. крахмала, соль и растительное масло для жарки. Баклажаны по желанию очистите от кожуры, нарежьте кольцами или полукольцами толщиной 1 см, посолите и оставьте на 15 минут чтобы вышла горечь, затем промокните бумажным полотенцем. Приготовьте кляр: смешайте муку, крахмал и воду до консистенции жидкой сметаны, посолите по вкусу. Каждое кольцо обмакните в крахмал, затем в кляр и обжарьте в разогретом масле до золотистой корочки с двух сторон.

Вкус получается изумительным: нежные тающие баклажаны внутри и хрустящая воздушная корочка снаружи. Крахмал в составе кляра обеспечивает идеальную хрусткость, которая сохраняется даже после остывания. Эти кольца хороши как самостоятельное блюдо с чесночным соусом, так и в качестве гарнира к мясу.

Ранее стало известно, как приготовить баклажаны по-китайски: эту закуску не нужно мариновать, можно есть сразу.

Дарья Иванова
Д. Иванова
