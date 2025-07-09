Власти Москвы выставили на торги машино-места на востоке города

Руководитель московского Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов заявил о выставлении на торги 36 машино-мест в столичном районе Перово. Все места расположены в подземном паркинге жилого дома недалеко от метро, пишет «Вечерняя Москва».

Приобрести машино-место на городских торгах могут любые юридические и физические лица. Для этого даже не нужно выходить из дома: процедура проходит онлайн на электронной торговой площадке «Росэлторг», — отметил Пуртов.

Заявки принимаются до 15 июля, аукцион состоится 24 июля. Площадь машино-мест варьируется от 13,3 до 16 кв. м.

Ранее Кирилл Пуртов сообщил о торгах на коммерческое помещение площадью 532,8 кв. м в Беговом районе Москвы. По его словам, инвестиции в коммерческую недвижимость привлекательны за счет потенциала высокой доходности. Объект подключен к коммуникациям.