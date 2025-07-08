Власти Москвы объявили о торгах на помещение в Беговом районе

Власти Москвы объявили о торгах на помещение в Беговом районе

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов сообщил о торгах на коммерческое помещение площадью 532,8 кв. м в Беговом районе Москвы. По его словам, которые передает «Вечерняя Москва», инвестиции в коммерческую недвижимость привлекательны за счет потенциала высокой доходности.

Инвестиции в коммерческую недвижимость привлекательны за счет потенциала высокой доходности и стабильности, а объекты свободного назначения можно обустроить под любой бизнес, — отметил Пуртов.

Помещение свободного назначения можно обустроить под офисы, торговые объекты, склады, производства, образовательные или медицинские учреждения, гостиницы и другие виды бизнеса. Объект подключен к коммуникациям и занимает с первого по третий этаж офисного здания.

Ранее в Москве выставили на торги коммерческое помещение площадью 152,7 кв. м на проспекте Вернадского. Объект расположен вблизи одноименной станции метро.