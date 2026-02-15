Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 10:11

Россиянам напомнили, почему 15 февраля нельзя убираться и унывать

Россиянам рекомендовали не унывать и отказаться от стирки на Сретение Господне

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Православные верующие 15 февраля отмечают Сретение Господне, в этот день категорически не рекомендуется унывать, заниматься тяжелым физическим трудом, генеральной уборкой или стиркой, напомнило издание MK.RU. Это время принято посвящать молитве и общению с близкими.

В этот день в храмах проходят торжественные литургии и совершается особый чин освящения свечей, которые считаются символом веры и чистоты человеческого сердца. Церковь также предостерегает от любых оккультных практик и гаданий, которые в этот день считаются особым грехом.

Народные приметы накладывают свои ограничения: в Сретение не советуют отправляться в дальнюю дорогу, чтобы не навлечь беду, и давать деньги в долг, чтобы не лишиться достатка. Приветствуется гостеприимство и приготовление блинов, которые у славян символизировали приход весеннего солнца.

Основное внимание в этот день уделяется примирению и прощению обид. Верующим советуют молиться перед иконой «Умягчение злых сердец» о мире в семье и прекращении вражды. Считается, что искренняя просьба в этот светлый праздник способна облегчить душевные страдания и наладить отношения даже после затяжных конфликтов.

Ранее религиовед Игорь Иванишко предупредил, что Русская православная церковь категорически запрещает пьянство и не дает благословения на употребление алкоголя даже в период масленичных гуляний. Он напомнил, что «пьяницы Царства Божия не наследуют».

