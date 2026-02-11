«Истребление русского парня»: Тарасова осудила организаторов Олимпиады

Организаторы Олимпиады-2026 не дали российскому фигуристу Петру Гуменнику выступить под свою музыку, тем самым уничтожив его, сообщила «Чемпионату» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она заявила об «истреблении русского парня».

Соревнования называются Олимпийские игры. Это первая и единственная причина сложностей. Безобразная причина! Просто истребление русского парня! Петр — мастер. Это видно тому, кто умеет смотреть. К сожалению, он сделал одну ошибочку, которая дорого стоила, — заявила Тарасова.

10 февраля Гуменник представил свою короткую программу на Олимпиаде в Италии под композицию «Вальс 1805» Эдгара Акобяна. Судьи оценили выступление спортсмена в 86,72 балла. Из них 48,43 балла были начислены за техническую составляющую, а 38,29 балла — за артистизм и компоненты. После короткой программы Гуменник занимает 12-е место.

Фигурист заявил пять четверных прыжков на произвольную программу Олимпиады-2026. Россиянин планирует исполнить четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом, каскад четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, тройной лутц в каскаде с тройным риттбергером. В произвольной программе Гуменник выступит под 13-м стартовым номером. Соревнования пройдут 13 февраля.